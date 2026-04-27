Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά;
Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σε διαθεσιμότητα ο επικεφαλής των ΜΑΤ για το σπρώξιμο διαδηλώτριας πάνω σε ζαρντινιέρα (βίντεο)

Κατά τη διάρκεια της δίκης των κατηγορούμενων για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους

Σε διαθεσιμότητα ο επικεφαλής των ΜΑΤ για το σπρώξιμο διαδηλώτριας πάνω σε ζαρντινιέρα (βίντεο)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο επικεφαλής της ομάδας των ΜΑΤ, σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου, έξω από το εφετείο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, κατά τη διάρκεια της δίκης των κατηγορούμενων για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους.

Συγκεκριμένα, βίντεο δείχνει άνδρα των ΜΑΤ να κλωτσάει και να σπρώχνει διαδηλώτρια που έπεσε σε ζαρντινιέρα με το κεφάλι.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τίθεται σε διαθεσιμότητα ο επικεφαλής της ομάδας των ΜΑΤ καθώς, όπως υποστήριξε, δεν μπορεί να αναγνωρίσει ποιος είναι ο αστυνομικός που σπρώχνει την γυναίκα, με την διαλεύκανση της υπόθεσης να είναι θέμα χρόνου.

ΕΛΛΑΔΑ

