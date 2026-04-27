Σε διαθεσιμότητα ο επικεφαλής των ΜΑΤ για το σπρώξιμο διαδηλώτριας πάνω σε ζαρντινιέρα (βίντεο)

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο επικεφαλής της ομάδας των ΜΑΤ, σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου, έξω από το εφετείο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, κατά τη διάρκεια της δίκης των κατηγορούμενων για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους.

Συγκεκριμένα, βίντεο δείχνει άνδρα των ΜΑΤ να κλωτσάει και να σπρώχνει διαδηλώτρια που έπεσε σε ζαρντινιέρα με το κεφάλι.

Εικόνες ντροπής μετά την αθώωση του Νίκου Ρωμανού. Άνδρας των ΜΑΤ ρίχνει πάνω σε ζαρντινιέρα μία κοπέλα με κίνδυνο να μείνει στον τόπο με χτύπημα στο κεφάλι pic.twitter.com/y0TLzxeLl0— Karditsastakra (@Karditsastakra) April 24, 2026

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τίθεται σε διαθεσιμότητα ο επικεφαλής της ομάδας των ΜΑΤ καθώς, όπως υποστήριξε, δεν μπορεί να αναγνωρίσει ποιος είναι ο αστυνομικός που σπρώχνει την γυναίκα, με την διαλεύκανση της υπόθεσης να είναι θέμα χρόνου.