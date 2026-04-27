“Έμπαινες δείχνοντας απλά ένα χάρτινο εισιτήριο” – Τι είπε δημοσιογράφος για όσα έγιναν στο δείπνο με τον Τραμπ (βίντεο)

Τις στιγμές χάους που επικράτησαν μετά τη νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών, περιέγραψαν παρευρισκόμενοι στο σημείο.

«Ακουγόταν σαν το σιγανό σκάσιμο φελλών σαμπάνιας σε γρήγορο ρυθμό, αλλά κανείς δεν ανοίγει μπουκάλια τόσο γρήγορα.

Αντήχησαν από το φουαγιέ του ξενοδοχείου και μέσα από την ανοιχτή κύρια πόρτα στην αίθουσα χορού του Washington Hilton, όπου καθόμουν σε ένα από τα τραπέζια που ήταν πιο κοντά στην είσοδο», περιέγραψε ο Νικ Άλεν της Daily Mail.

Περιγράφει δε ότι όταν κατάλαβαν ότι πρόκειται για πυροβολισμούς κοίταξαν προς την ανοιχτή πόρτα, αναρωτώμενοι αν θα ακολουθούσε κάποιος τρελός που θα έτρεχε μέσα και θα άνοιγε πυρ.

WOW: War Secretary Pete Hegseth remains completely UNFAZED, assisting his wife while others hit the ground after shots fired at the White House Correspondents' Dinner in the hotel lobby.



Patriot!



Credit: @tonydokoupil pic.twitter.com/Elzv4pufAR— RedWave Press (@RedWavePress) April 26, 2026

«Πέφτοντας προς το πάτωμα, στριμώχτηκα κάτω από το τραπέζι με αρκετούς άλλους καλεσμένους (…). Ποτήρια κρασιού έπεσαν, μια γυναίκα εκεί κοντά έχασε τα τακούνια της, καρέκλες αναποδογύρισαν και μισοάδεια μπουκάλια κύλησαν στο χαλί.

Για αρκετές στιγμές, ξαπλωμένοι κάτω από το τραπέζι, κοιταχτήκαμε σιωπηλά, αναρωτώμενοι αν θα υπήρχαν κι άλλοι πυροβολισμοί. Στη συνέχεια, σηκώνοντας ένα πτερύγιο από το λευκό τραπεζομάντιλο, είδα ένοπλους άνδρες να έρχονται ορμητικά από την πόρτα. Έτρεξαν δίπλα από το τραπέζι μας και στον διάδρομο, σκαρφαλώνοντας πάνω από άλλα τραπέζια και προσπερνώντας τους ξαπλωμένους καλεσμένους στο δείπνο» είπε χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος γράφει για τη φυγάδευση του Τραμπ: «Στην άλλη άκρη του δωματίου, ο Πρόεδρος είχε πλέον βγει έξω, σπρωγμένος τόσο δυνατά από έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας που παραλίγο να πέσει.

Πράκτορες με νυχτερινά γυαλιά στέκονταν τώρα στην εξέδρα όπου καθόταν ο Πρόεδρος, σημαδεύοντας με τα όπλα τους προς την κατεύθυνση των θαμώνων.

White House Correspondence Shooter Identified as Cole Thomas Allen.



This is how secret service controlled the shooter. pic.twitter.com/XtWMHxAPGj— Prashant Umrao (@ippatel) April 26, 2026

Μια ανησυχητική σιωπή κάλυπτε το δωμάτιο, με περιστασιακά κεφάλια να προεξέχουν κάτω από ένα τραπέζι. Κάποιος φώναξε «ΗΠΑ» και προσπάθησε να ξεκινήσει ένα σύνθημα, αλλά δεν τα κατάφερε.

Δίστασα να βγάλω το τηλέφωνό μου για να αρχίσω να βιντεοσκοπώ σε περίπτωση που οι πράκτορες νόμιζαν ότι ήταν όπλο. Αντ’ αυτού, μετακινήθηκα από κάτω από το τραπέζι και περπάτησα προς την κύρια είσοδο, από την οποία είχε έρθει ο ήχος των πυροβολισμών. Ήταν τώρα κλειστή με έναν φύλακα ασφαλείας, ντυμένο στα μαύρα, μπροστά της».

“Ελλιπής η ασφάλεια”

Όσον αφορά τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας είπε χαρακτηριστικά:

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ασφάλεια στην εκδήλωση ήταν ελλιπής. Με εξέπληξε το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να επιδείξω καμία ταυτότητα για να μπω στον χώρο. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να δείξω ένα χάρτινο εισιτήριο προς την αόριστη κατεύθυνση ενός φύλακα ασφαλείας όταν έμπαινα στο πάρκινγκ.

Πράγματι, όποιος έμενε στο ξενοδοχείο δεν χρειαζόταν καν αυτό για να έχει πρόσβαση στην εκδήλωση, απλώς έπρεπε να επιδείξει μια κάρτα-κλειδί δωματίου.

Από το πάρκινγκ, μπήκα μέσα στο ξενοδοχείο και δεν χρειάστηκε να επιδείξω ξανά εισιτήριο μέχρι που έφτασα σε μια κυλιόμενη σκάλα, όπου ένα άτομο ασφαλείας προσπαθούσε να ελέγξει πολλά εισιτήρια το δευτερόλεπτο.

Το πρώτο και μοναδικό σετ μαγνητόμετρων χωριζόταν από την κύρια είσοδο της αίθουσας χορού από μια μικρή σκάλα που οδηγούσε σε αυτήν. Αν είχε περάσει το μαγνητόμετρο, ένας ένοπλος θα μπορούσε να είχε μπει στην αίθουσα χορού σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα».