Euroleague: «Περίπατος» για την Παρί στην Μπολόνια – Η βαθμολογία και το πρόγραμμα ως το φινάλε της regular season

Το πανόραμα της διοργάνωσης

Euroleague: «Περίπατος» για την Παρί στην Μπολόνια – Η βαθμολογία και το πρόγραμμα ως το φινάλε της regular season
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Η Παρί σε εξ αναβολής αγώνα για την 33η αγωνιστική της Euroleague επικράτησε εκτός έδρας με 103-82 της Βίρτους στην Μπολόνια.

Κάπως έτσι με αυτή τη νίκη η γαλλική ομάδα ανέβηκε στο 13-21, ενώ η ιταλική ομάδα έπεσε στο 13-21. Πλέον, το μοναδικό παιχνίδι που εκκρεμεί είναι εκείνο ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και την Μακάμπι Τελ Αβίβ που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Απριλίου για την 30η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η βαθμολογία της Euroleague

Standings provided by Sofascore

Οι αγωνιστικές ως το φινάλε της regular season της Euroleague

35η αγωνιστική
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές (1/4)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4)
Ζάλγκιρις – Μπαρτσελόνα (2/4)
Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν (2/4)
Παρί – Αρμάνι Μιλάνο (2/4)
Dubai BC – Μονακό (3/4)
Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (3/4)
Μπασκόνια – Ρεάλ (3/4)
Μπαάγερν – Φενέρμπαχτσε (3/4)
Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια (3/4)

36η αγωνιστική
Ζάλγκριρις – Dubai BC (7/4)
Ερυθρός Αστέρας – Παρί (7/4)
Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε (7/4)
Ολυμπιακός – Ρεάλ (7/4)
Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (7/4)
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)
Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο (7/4)
Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν (7/4)
Αναντολού Εφές – Παρτίζαν (8/4)
Μονακό – Βιλερμπάν (8/4)

37η αγωνιστική
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (9/4)
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ (9/4)
Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν (9/4)
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ (9/4)
Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4)
Dubai BC – Αναντολού Εφές (10/4)
Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)
Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (10/4)
Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (10/4)
Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (10/4)

38η αγωνιστική
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βιρτους Μπολόνια (16/4)
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/4)
Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4)
Ρεάλ – Ερυθρός (16/4)
Dubai BC – Βαλένθια (17/4)
Ζάλγκιρις – Παρί (17/4)
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4)
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4)
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4)

Ουγγαρία – Ελλάδα: Στο 0-0 οι δυο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο – Βίντεο με τις φάσεις του αγώνα
Ουγγαρία – Ελλάδα: Στο 0-0 οι δυο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο – Βίντεο με τις φάσεις του αγώνα

Στο 0-0 έμειναν στο φινάλε του πρώτου μέρους η Εθνική Ελλάδας με την Ουγγαρία στο φιλικό στη Βουδαπέστη. Οι δυο ομάδες που θέλουν να δουν πράγματα, είχαν τις ευκαιρίες τους να σκοράρουν αλλά δεν το κατάφεραν στα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης. Δείτε τις φάσεις

