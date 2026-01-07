Euroleague: Με «όργια» Ομπστ νίκησε και ετοιμάζεται για το ΣΕΦ η Μπάγερν Μονάχου – Η βαθμολογία της διοργάνωσης
Το πανόραμα της διοργάνωσης
Με τον Αντρέας Ομπστ να πραγματοποιεί… διαστημική εμφάνιση, η Μπάγερν νίκησε 96-89 τη Μπασκόνια στο Μόναχο στο ντέρμπι ουραγών της 20ης αγωνιστικής της Euroleague.
Έτσι, ξέφυγε από την ουρά της βαθμολογίας με 7-13 και άφησε τους Βάσκους να «λιμνάζουν» στο 6-14 μαζί με άλλες τρεις ομάδες.
Με τον Όμπστ σε φοβερή κατάσταση οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πιο δυνατά και προηγήθηκαν νωρίς με +10 (20-10) λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Στη συνέχεια όμως η Μπασκόνια βελτίωσε την άμυνά της και «γύρισε» το παιχνίδι δημιουργώντας τη δική της μέγιστη διαφορά με +11 (35-46 στο 20΄) περιορίζοντας τις λύσεις των γηπεδούχων. Η διαφορά παρέμεινε στα επίπεδα αυτά στο τέλος της τρίτης περιόδου, ενώ στο ξεκίνημα της τέταρτης ο Μαρκίς με τρίποντο έγραψε το 60-72.
Οι Βαυαροί αντεπιτέθηκαν και με επί μέρους σκορ 21-8 και προηγήθηκαν 81-80 στα 4,5 λεπτά πριν από το φινάλε. Στο σημείο εκείνο η Μπασκόνια έχασε τη συγκέντρωσή της δίνοντας την ευκιαρία στους γηπεδούχους να ξεφύγουν 91-84 έχοντας τρέξει επί μέρους σκορ 31-12 από τη στιγμή που βρέθηκαν πίσω με -12. Έφτασαν στην τελική επικράτηση 96-89 με τον Ομπστ να ολοκληρώνει το ματς με ρεκόρ καριέρας σε πόντους, 37 (7/11 τρίποντα, 6/7 δίποντα), αλλά και στην αξιολόγηση με 38.
Μια από τις καλύτερες παραστάσεις που έχουν δοθεί στην εφετινή Euroleague από οποιονδήποτε παίκτη. Βοήθησε πολύ και ο Τζέσαπ με 17π. (3/4 τρίποντα), 5ρ., 4ασ., ενώ στην αντίπερα όχθη κορυφαίος ήταν ο Ματέο Σπανιόλο με 20π. (2/3 τρίποντα), 3ρ., 4ασ.
Τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής της Euroleague
Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80
Μονακό – Παρτίζαν 101-84
Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 69-80
Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 89-106
Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai BC 85-60
Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 74-87
Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 83-79
Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83
Αναντολού Εφές – Παρί 79-84
Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 96-89
Η βαθμολογία της Euroleague
Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής
Dubai BC – Φενέρμπαχτσε 8/1 στις 18:00
Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 8/1 στις 21:15
Βαλένθια – Μονακό 8/1 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ 8/1 στις 21:45
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας 9/1 στις 20:00
Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 9/1 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν 9/1 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές 9/1 στις 21:30
Μπασκόνια – Βιλερμπάν 9/1 στις 21:30
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί 3/3 στις 19:00
