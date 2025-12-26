Euroleague: Η βαθμολογία πριν το Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βίρτους στην Μπολόνια για την 18η αγωνιστική της Euroleague το βράδυ της Παρασκευής 26/12.

Οι Πειραιώτες αν και τα χρειάστηκαν πήραν τελικά τη νίκη ανεβαίνοντας στην 7η θέση της βαθμολογίας, ενώ ακολουθεί το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens για την Euroleague.

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Dubai BC – Αρμάνι Μιλάνο 99-92

Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 72-71

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 85-92

Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82

Βαλένθια – Μπασκόνια 91-81

Παρί – Ερυθρός Αστέρας 102-92

Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές 103-99

Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-112

Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 100-95

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97

Η βαθμολογία

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής

Βαλένθια – Παρτίζαν 30/12 στις 21:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/12 στις 21:05

Βιλερμπάν – Παρί 30/12 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μονακό 30/12 στις 21:30

Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 2/1 στις 19:00

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 2/1 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2/1 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 2/1 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 2/1 στις 21:45

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2/1 στις 22:00