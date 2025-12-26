Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97: Το έκανε «θρίλερ» αλλά κατάφερε να πάρει το χριστουγεννιάτικο «διπλό»

Ο Ολυμπιακός παρότι τα χρειάστηκε στο φινάλε τελικά πήρε τη νίκη με 94-97 στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες παρότι βρέθηκαν στο +20 (57-77) ένα λεπτό πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, έδωσαν δικαίωμα στους Ιταλούς να μπουν ξανά στη διεκδίκηση της νίκης, όμως ευτυχώς δεν το πλήρωσαν και πήραν μια σημαντική νίκη ενόψει της συνέχειας της χρονιάς.

Κάπως έτσι με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός έφτασε στο 10-7 ανεβαίνοντας στην 7η θέση της βαθμολογίας, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο (αυτό με την Φενέρμπαχτσε που αναβλήθηκε στο ΣΕΦ).

Οι Ντόρσεϊ με 23 πόντους, Φουρνιέ με 21 πόντους και οι Βεζένκοφ (16π.), Πίτερς (13π.) και Μιλουτίνοφ (13π.-9 ριμπάουντ) συνέβαλαν τα μέγιστα προκειμένου ο Ολυμπιακός να φύγει από την Μπολόνια με τη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-23, 41-50, 60-77, 94-97