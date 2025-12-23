Euroleague: Η βαθμολογία μετά το διπλό του Παναθηναϊκού AKTOR στο Κάουνας

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε τη μεγάλη ανατροπή και πέρασε με τη νίκη από το Κάουνας κόντρα στη Ζαλγκίρις για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε με 92-85 της Ζαλγκίρις, για την 18η αγωνιστική της Euroleague, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της και 12η στο σύνολο, πιάνοντας την Μπαρτσελόνα στη δεύτερη θέση. Στον αντίποδα, οι Λιθουανοί υποχώρησαν στο 10-8 και πλέον βλέπουν με… κιάλια την εξάδα.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής της Euroleague

Dubai BC – Αρμάνι Μιλάνο 99-92

Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 72-71

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 85-92

Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82

Βαλένθια – Μπασκόνια 91-81

Παρί – Ερυθρός Αστέρας

Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές

Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 26/12 στις 19:00

Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 26/12 στις 20:30

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 26/12 στις 21:30

H βαθμολογία της Euroleague

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής της Euroleague

Βαλένθια – Παρτίζαν 30/12 στις 21:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/12 στις 21:05

Βιλερμπάν – Παρί 30/12 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μονακό 30/12 στις 21:30

Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 2/1 στις 19:00

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 2/1 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2/1 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 2/1 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 2/1 στις 21:45

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2/1 στις 22:00