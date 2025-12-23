Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός AKTOR 85-92: Με ανατροπή πήρε σημαντικό διπλό

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε 92-85 της Ζαλγκίρις Κάουνας για την 18η αγωνιστική της Euroleague το βράδυ της Τρίτης 23/12.

Το τείχος άμυνας που ύψωσε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο οδήγησε το «τριφύλλι» σε μία μεγάλη ανατροπή από το -14 και σε ένα τεράστιο «διπλό» στο Κάουνας.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε με 92-85 της Ζαλγκίρις, για την 18η αγωνιστική της Euroleague, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της και 12η στο σύνολο, πιάνοντας την Μπαρτσελόνα στη δεύτερη θέση. Στον αντίποδα, οι Λιθουανοί υποχώρησαν στο 10-8 και πλέον βλέπουν με… κιάλια την εξάδα.

Τα δεκάλεπτα: 28-19, 50-40, 64-63, 85-92