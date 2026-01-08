Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR δεν έπεισε με τη διάρκεια του και στον τρίτο διαδοχικό αγώνα του στο Telekom Center Athens, αλλά πήρε αυτό που ήθελε, δηλαδή μία νίκη κυρίως ψυχολογίας, μετά από δύο σερί εντός έδρας ήττες στη Euroleague, από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα με το τελικό 84-71 επί της Βίρτους Μπολόνια, για την 21η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 13-8, με το οποίο παραμένουν σε τροχιά εξάδας. Στον αντίποδα, οι Ιταλοί υποχώρησαν στο 10-11 και εκτός δεκάδας.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Euroleague

Dubai BC – Φενέρμπαχτσε 92-81

Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71

Βαλένθια – Μονακό 92-101

Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-86

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας 9/1 στις 20:00

Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 9/1 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν 9/1 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές 9/1 στις 21:30

Μπασκόνια – Βιλερμπάν 9/1 στις 21:30

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί 3/3 στις 19:00

H βαθμολογία της Euroleague