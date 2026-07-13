Τραμπ: “Παίρνουμε τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, κακή ομάδα ανθρώπων η ηγεσία του Ιράν” (βίντεο)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο μήνυμα στην ηγεσία του Ιράν μετά τις νέες συγκρούσεις στα Στενά του Ορμούζ οι οποίες ώρα με την ώρα εντείνονται ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, υποστήριξε ότι το Ιράν παραβίασε τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια στιγμή, τόνισε οι ΗΠΑ θα λειτουργήσουν ως «φύλακας» του Στενού του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον “θα πληρωθούμε για αυτό”. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας, χαρακτηρίζοντάς την «μια κακή ομάδα ανθρώπων».

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Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι οι δυνατότητες του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και του πυραυλικού οπλοστασίου έχουν «σχεδόν εξολοθρευτεί» υποστηρίζοντας ότι το Ιράν “τρώει ξύλο” στο πεδίο των μαχών. Trump on Iran:



We are going to keep the strait. We will probably run it.



We will become the guardian of the strait, and when we do that, we will be reimbursed for it.



We guarded the strait for 50 years, and we never got paid for it. We guarded it for nothing, but now we will…— Clash Report (@clashreport) July 13, 2026

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι η εκεχειρία με το Ιράν «έχει τελειώσει».

Αυστηρή προειδοποίηση του Ιράν

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει ότι δεν δεσμεύεται πλέον με το πρωτόκολλο συμφωνίας, στην οποία κατέληξε τον Ιούνιο με τις ΗΠΑ, εφόσον αυτές οι τελευταίες δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε ωστόσο ότι θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες ώστε να «αποτραπεί μια κλιμάκωση» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Κάθε φορά που η άλλη πλευρά αποτυγχάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, εμείς δεν (θα) τηρούμε τις δικές μας (…) Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη, μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο εμπολέμων χωρών.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ είπε ωστόσο ότι το Ιράν θα συνεχίσει τις διπλωματικές διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες Κατάρ, Πακιστάν και Ομάν, προκειμένου να «αποτραπεί μία κλιμάκωση» με τις ΗΠΑ.

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«Ο ρόλος των μεσολαβητών είναι να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν μια κλιμάκωση των εντάσεων», είπε ο Μπαγαΐ, προσθέτοντας πως η χώρα του είναι σε επαφή «τις τελευταίες ημέρες» με το Κατάρ και το Ομάν, δύο χώρες που έχουν τεθεί στο στόχαστρο στρατιωτικά από την Τεχεράνη, καθώς και με το Πακιστάν.

Το Ιράν προσπαθεί να συμφωνήσει σε έναν κοινό μηχανισμό με το Ομάν για το Στενό του Ορμούζ, όμως η πίεση των ΗΠΑ στο Ομάν παρεμποδίζει τις προσπάθειες, είπε ακόμη ο Μπαγαΐ.