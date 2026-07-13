Χανιά: Ισπανός επιβάτης κρουαζιερόπλοιου πιάστηκε με ναρκωτικά και επέστρεψε στη χώρα του με αεροπλάνο

Με μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης πιάστηκε στα Χανιά ένας Ισπανός επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, με τις Αρχές να τον επιστρέφουν πίσω στην Ισπανία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο Ισπανός επιβάτης έφτασε στη Σούδα σε στάση που έκανε το κρουαζιερόπλοιο «Scarlet Lady». Η Ασφάλεια του πλοίου βρήκε τις μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης και ειδοποίησε το Λιμενικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Λιμενικό τον συνέλαβε και, αφού πέρασε από την πόρτα της Εισαγγελίας στα Χανιά, επέστρεψε στη χώρα του με το αεροπλάνο.

Το περιστατικό που έγινε γνωστό την Δευτέρα (13.07.2026) εκτυλίχθηκε τα προηγούμενα 24ωρα όταν έκτακτη στάση στο λιμάνι της Σούδας πραγματοποίησε το κρουαζιερόπλοιο έπειτα από αλλαγή στο προγραμματισμένο του δρομολόγιο.

Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, καθώς τόσο η Τουρκία, όσο και η Αίγυπτος, δεν του επέτρεψαν να καταπλεύσει στα λιμάνια τους, εξαιτίας της θεματικής κρουαζιέρας και του προφίλ των επιβατών του: έχει ναυλωθεί για κρουαζιέρα ενός μήνα με επιβάτες που προέρχονται κυρίως από την LGBTQ+ κοινότητα.