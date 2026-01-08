Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια 84-71: Έβγαλε πάθος και επέστρεψε στις νίκες

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε με 84-71 της Βίρτους Μπολόνια εντός έδρας για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Το «τριφύλλι» επιδόθηκε σε… κλεφτοπόλεμο στα τρία πρώρα δεκάλεπτα, με αμυντική έκλαμψη στην πρώτη περίοδο και επιθετικά ξεσπάσματα σε δεύτερη και τρίτη, διατηρώντας το προβάδισμα. Στον… επίλογο του αγώνα, όμως, και μετά από το επιθετικό κρεσέντο του Νίκου Ρογκαβόπουλου (5 σερί πόντοι), έγραψε στον φωτεινό πίνακα το 66-53 στο 33΄ και δεν αισθάνθηκε ξανά την… ανάσα των Ιταλών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κέντρικ Ναν πήρε… μπροστά στο δεύτερο ημίχρονο, τελειώνοντας τον αγώνα με 21 πόντους, ενώ θετικός ήταν και πάλι ο Ρισόν Χολμς με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ. «Διψήφιος» σε πόντους και ο Τσεντί Όσμαν με 11 πόντους.

Από τη Βίρτους ξεχώρισε ο Κάρσεν Έντουαρντς με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 39-33, 56-48, 84-71