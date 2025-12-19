Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού

Τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών στη Euroleague, έβαλε στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, βελτιώνοντας σε 9-7 το ρεκόρ του και επιστρέφοντας στη δεκάδα.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 107-84 την ουραγό Βιλερμπάν, για τη 17η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Γάλλους στη 13η ήττα τους.

Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια 85-82

Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 72-87

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί 95-90

Αναντολού Εφές – Dubai BC 76-80

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρτίζαν 109-68

Μονακό – Μπάγερν Μονάχου 103-77

Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84

Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια

Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια

H βαθμολογία της Euroleague

Standings provided by Sofascore

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής

Dubai BC – Αρμάνι Μιλάνο 23/12 στις 18:00

Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 23/12 στις 19:45

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 23/12 στις 20:00

Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τελ Αβίβ 23/12 στις 20:30

Βαλένθια – Μπασκόνια 23/12 στις 21:00

Παρί – Ερυθρός Αστέρας 23/12 στις 21:45

Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές 23/12 στις 21:45

Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 26/12 στις 19:00

Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 26/12 στις 20:30

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 26/12 στις 21:30