Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού
Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής
Τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών στη Euroleague, έβαλε στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, βελτιώνοντας σε 9-7 το ρεκόρ του και επιστρέφοντας στη δεκάδα.
Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 107-84 την ουραγό Βιλερμπάν, για τη 17η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Γάλλους στη 13η ήττα τους.
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βαλένθια 85-82
Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
Αρμάνι Μιλάνο – Φενέρμπαχτσε 72-87
Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί 95-90
Αναντολού Εφές – Dubai BC 76-80
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρτίζαν 109-68
Μονακό – Μπάγερν Μονάχου 103-77
Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84
Μπαρτσελόνα – Μπασκόνια
Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια
H βαθμολογία της Euroleague
Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής
Dubai BC – Αρμάνι Μιλάνο 23/12 στις 18:00
Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 23/12 στις 19:45
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 23/12 στις 20:00
Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τελ Αβίβ 23/12 στις 20:30
Βαλένθια – Μπασκόνια 23/12 στις 21:00
Παρί – Ερυθρός Αστέρας 23/12 στις 21:45
Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές 23/12 στις 21:45
Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 26/12 στις 19:00
Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 26/12 στις 20:30
Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 26/12 στις 21:30
