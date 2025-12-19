Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84: Ξέσπασε και επέστρεψε στις νίκες

O Ολυμπιακός μετέτρεψε (107-84) σε παράσταση για έναν ρόλο τον αγώνα με την Βιλερμπάν στο ΣΕΦ για την 17η αγωνιστική της Euroleague.

Κάπως έτσι με αυτή τη νίκη οι Πειραιώτες επέστρεψαν στις νίκες μετά τις ήττες από Βαλένθια, Μπαρτσελόνα και Ερυθρό Αστέρα στην Euroleague και ανέβηκαν στο 9-7 και την 9η θέση της βαθμολογίας της Euroleague.

Στην αντίπερα όχθη, η Βιλερμπάν παρέμεινε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της διοργάνωσης έχοντας ρεκόρ 4-13.

Τα στατιστικά των παικτών του Ολυμπιακού