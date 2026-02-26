EuroLeague Final Four 2026: Διαθέσιμη η δεύτερη φάση των εισιτηρίων
Άνοιξε η πλατφόρμα της 2ης φάσης για το Final Four της Αθήνας
Άνοιξε και η 2η φάση των εισιτηρίων του Final Four 2026 της Euroleague, δύο εβδομάδες μετά από την 1η φάση που έγινε σε λίγα λεπτά «sold out».
Η Euroleague Basketball άνοιξε την πλατφόρμα για 2η φορά, με την επόμενη φάση των εισιτηρίων για το Final Four που θα πραγματοποιηθεί από τις 22-24 Μαρτίου στην «Telecom Center Athens».
Τα εισιτήρια θα διατεθούν σε ακόμη δύο φάσεις, στις 17 Μαρτίου και στις 20 Απριλίου, με τους οπαδούς να «τρέχουν» να αποκτήσουν το «μαγικό» χαρτάκι.
Ticket sales for the 2026 EuroLeague Final Four Athens presented by Etihad Airways start February 11
Tickets will be released in four public phases 🚨
The adidas NextGen EuroLeague Championship Game will replace the traditional third-place game.
All ticket information and… pic.twitter.com/AmzyPg9U1C— EuroLeague (@EuroLeague) February 2, 2026
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις