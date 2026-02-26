EuroLeague Final Four 2026: Διαθέσιμη η δεύτερη φάση των εισιτηρίων

Άνοιξε και η 2η φάση των εισιτηρίων του Final Four 2026 της Euroleague, δύο εβδομάδες μετά από την 1η φάση που έγινε σε λίγα λεπτά «sold out».

Η Euroleague Basketball άνοιξε την πλατφόρμα για 2η φορά, με την επόμενη φάση των εισιτηρίων για το Final Four που θα πραγματοποιηθεί από τις 22-24 Μαρτίου στην «Telecom Center Athens».

Τα εισιτήρια θα διατεθούν σε ακόμη δύο φάσεις, στις 17 Μαρτίου και στις 20 Απριλίου, με τους οπαδούς να «τρέχουν» να αποκτήσουν το «μαγικό» χαρτάκι.