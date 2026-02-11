Final Four 2026: Πότε θα αρχίσει η 2η φάση της πώλησης εισιτηρίων – Sold out σε 5 λεπτά για την πρώτη φάση

Η δίψα του κόσμου για το EuroLeague Final Four 2026 που θα διεξαχθεί στην Αθήνα είναι τεράστια όπως αποδείχθηκε σήμερα (11/2) καθώς τα μαγικά χαρτάκια της πρώτης φάσης έκαναν… φτερά.

Μάλιστα, ήταν τέτοια η συρροή του κόσμου στην σχετική σελίδα που τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν μέσα σε 5 λεπτά. Αυτή τη φορά δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα στην διαδικασία, αλλά ήταν τέτοια η ζήτηση που τα εισιτήρια που διατέθηκαν αποδείχθηκαν ελάχιστα.

Η δεύτερη φάση πώλησης εισιτηρίων για το Final Four 2026 που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens θα αρχίσει στις 26 Φεβρουαρίου.