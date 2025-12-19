Euroleague: Δεύτερο «διπλό» για την Ντουμπάι

Το δεύτερο εφετινό «διπλό» της στη Euroleague, πανηγύρισε στην Πόλη η Ντουμπάι, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 8-9.

Η ομάδα των Εμιράτων επικράτησε με 80-76 της Αναντολού Εφές, για την 17η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με την τουρκική ομάδα να υποχωρεί στο 6-11 μετά το τεράστιο «διπλό» στο Κάουνας.

Με τα τρίποντα να της έχουν γυρίσει την… πλάτη (μόλις 3/17), η Ντουμπάι κυριάρχησε στα ριμπάουντ, ήταν καλύτερη στη δημιουργία και ενεργοποιώντας και την άμυνά της στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, πέτυχε την ανατροπή και «απέδρασε» νικήτρια από την Κωνσταντινούπολη.

Κορυφαίος της Ντουμπάι, που είχε βρεθεί ακόμη και στο -10 (50-40) στο 26΄, ο Μφιουντού Καμπεγκέλε με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από την Αναντολού Εφές πάλεψαν οι Μπομπουά, Βάιλερ-Μπαμπ και Σμιτς, οι οποίοι σημείωσαν από 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 37-30, 57-52, 76-80