Euroleague: Αυτή είναι η βαθμολογία μετά τα σπουδαία διπλά των Ζαλγκίρις και Μονακό

Σπουδαία ματς σηματοδότησαν την λήξη του πρώτου σκέλους της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, με την Ζαλγκίρις να επικρατεί της Χάποελ Τελ Αβίβ με 80-93 και την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να παίρνει μεγάλο διπλό στην Βαρκελώνη με 90-74.

Οι δύο πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, Γουίλιαμς Γκος και Ράιτ, «σκότωσαν» την ομάδα τουΔημήτρη Ιτούδη με 17 και 15 πόντους αντίστοιχα, ρίχνοντάς τον από την κορυφή. Παρότι ο Μπιρθουέλα ήταν σε καλό φεγγάρι έχοντας 25 πόντους στον αγώνα κόντρα της Μονακό, ο Μάικ Τζέιμς το πήρε πάνω του με 19 πόντους και τέλειωσε κάθε ελπίδα νίκης για τους Ισπανούς.

Η Παρτιζάν ηττήθηκε σε ακόμη ένα ματς αυτή τη φορά κόντρα στην Βαλένθια με 86-73, η οποία πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Παρά τις αντιπαραθέσεις με την Παρτιζάν αγωνίστηκε και ο Ταϊρίκ Τζόουνς που απασχολεί τον Ολυμπιακό το τελευταίο διάστημα, έχοντας μάλιστα 9 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Την γαλλική διαμάχη της Βιλερμπάν κόντρα της Παρί έλυσαν οι 28 πόντοι του Γουάτσον που συνέβαλλε στην νίκη των γηπεδούχων με 94-89.

Αναλυτικά η βαθμολογία μετά το πρώτο σκέλος της 19ης αγωνιστικής:

*18. Βιλερμπάν 6-13 19. Παρτιζάν 6-13 20. Μπάγερν Μονάχου 5-13