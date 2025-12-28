Ολυμπιακός: “Συμφώνησε με Ταϊρίκ Τζόουνς” – Τι αναφέρει δημοσίευμα του Sport Klub

Για προφορική συμφωνία μεταξύ Ταϊρίκ Τζόουνς και Ολυμπιακού κάνει το Σερβικό μέσο Sport Klub σε δημοσίευμα του το απόγευμα της Κυριακής (28/12).

Ο Τζόουνς φέρεται να έχει μπει για τα καλά στο ραντάρ των Πειραιωτών που θέλουν να ενισχύσουν την φροντ λάιν τους καθώς δεν είναι ευχαριστημένοι από τον Ντόντα Χολ. Το σερβικό μέσο επικαλείται ελληνική πηγή, η οποία αναφέρει ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού “δεν θέλουν να μπουν σε πλειστηριασμό με άλλες ομάδες, γι’ αυτό και του ζήτησαν να αποδεσμευθεί και στη συνέχεια να πέσουν οι υπογραφές.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πληρώσει ένα μικρό ποσό στην Παρτίζαν για να τελειώσει την υπόθεση πιο γρήγορα και πιο εύκολα“. Το Sport Klub υποστηρίζει ότι είναι πιθανό κι άλλες ομάδες από το κορυφαίο επίπεδο της Euroleague να κινούνται για τον 28χρονο Αμερικανό σέντερ με την Παρτιζάν να θέλει να τον πουλήσει στην ομάδα που θα δώσει τα περισσότερα χρήματα.

Ο Τζόουνς έχει 5.3 πόντους και 3.3 ριμπάουντ ανά 14.4 λεπτά στη φετινή ΑΒΑ Liga, ενώ στη EuroLeague μετράει 10.8 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ ανά 23:28 σε 16 αγώνες.

Νωρίτερα, η Mozzart Sport το πήγε ένα βήμα παρακάτω αναφέροντας ότι ο Ολυμπιακός προσφέρει στον Αμερικανό συμβόλαιο για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Δηλαδή ως το καλοκαίρι του 2027, ενώ το τρέχον συμβόλαιο του Τζόουνς λήγει μόλις τελειώσει η σεζόν.

Μετακίνηση από μία ομάδα σε μία άλλη, όσον αφορά την EuroLeague, μπορεί να συμβεί μόνο αν ο παίκτης μείνει ελεύθερος από την ομάδα του ως 5 Ιανουαρίου.