EuroLeague: Απειλεί τη Βιλερμπάν με άμεση αποβολή εν μέσω φημών για συμμετοχή στο BCL

Πρόωρο τέλος μπορεί να βάλει η EuroLeague στην συνεργασία της με την Βιλερμπάν καθώς …ξαφνικά η γαλλική ομάδα δεν έχει αρκετά υψηλό μπάτζετ για να συμμετάσχει στη λίγκα.

Η είδηση έρχεται λίγες μέρες αφότου φήμες ανέφεραν ότι η ομάδα του πρώην παίκτη και Hall of Famer του NBA, Τόνι Πάρκερ δήλωσε ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Basketball Champions League της FIBA έχοντας ως βλέψη να παίξει στη λίγκα της NBA Europe που θα ιδρυθεί στο εγγύς μέλλον.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Eurohoops η αποχώρηση της γαλλικής ομάδας μπορεί να γίνει πιο γρήγορα καθώς η EuroLeague σκέφτεται να αποβάλλει άμεσα τη γαλλική ομάδα από το πρωτάθλημά της, καθώς δεν έχει συμμορφωθεί και με τις οδηγίες για το μπάτζετ της.

Η Βιλερμπάν εμφανίζεται να έχει μπάτζετ στα 4,55 εκατομμύρια ευρώ, κάτω δηλαδή από το όριο που ζητάει από τις ομάδες της η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ.