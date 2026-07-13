Συμεών Κεδίκογλου: Ανακοίνωσε την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – “Συντάσσομαι με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα”

Την παραίτηση του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Συμεών Κεδίκογλου το πρωί της Δευτέρας (13/7) καθώς συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων από το κόμμα.

Μάλιστα, ο πρώην βουλευτής ανέβασε φωτογραφία με τον αρχηγό της ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα και αποκάλυψε ότι θα προσχωρήσει στον νέο κομματικό σχηματισμό του πρώην πρωθυπουργού.

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«Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Συμεών Κεδίκογλου. “Δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και γω με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται!”, επισημαίνει στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του Συμεών Κεδίκογλου

“Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, απευθύνομαι σε σας που έχουμε σφυρηλατήσει μια σχέση εμπιστοσύνης, που με στηρίζετε και λογοδοτώ όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνω για την πρόθεση μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα, πράξη όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος, απαραίτητη όμως με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση.

Σε όλη μου τη διαδρομή παλεύω στον προοδευτικό χώρο, με όλους εσάς, για μια καλύτερη, δικαιότερη και έντιμη Ελλάδα. Σ’ αυτήν την πορεία ανταποκρίθηκα το ’23 στα πλαίσια της διεύρυνσης στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα. Δε θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και γω με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση -τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται!

Άλλωστε, είχα δηλώσει εξ αρχής και με τρόπο ξεκάθαρο και εμφατικό τις προθέσεις μου. Επιπλέον δε θεωρώ σωστό να ψηφίζω για αποφάσεις που αφορούν το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.

Η παραίτηση έτσι φαντάζει σαν το εφαλτήριο για να μπορώ αύριο να διεκδικήσουμε με δυνατότερη φωνή τα δίκαια αιτήματα των συμπολιτών μας, αφού συμβάλλει στη δημιουργία κυβερνώσας παράταξης.

Μέσα στις προσεχείς ημέρες θα παραδώσω στον Πρόεδρο της Βουλής την επιστολή παραίτησης με τον προσήκοντα σεβασμό στο κοινοβούλιο και τις διαδικασίες.

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Ακούγοντας τις ανάγκες των καιρών και τις δικές σας προτροπές ανταποκρίνομαι και σας καλώ να αγωνιστούμε μαζί, πιστεύοντας και ελπίζοντας ότι η Ιθάκη των προσδοκιών μας αχνοφαίνεται ήδη στον ορίζοντα” καταλήγει η ανάρτηση του Συμεών Κεδίκογλου.

Μπαράζ αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ

Το κύμα αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από επικεφαλής της κομματικής παράταξης την προηγούμενη βδομάδα. Στο μεταξύ, όπως και ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Γιώργος Καραμέρος παραιτήθηκε από βουλευτής και θα προσχωρήσει επίσης στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα

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Ο τέως, πλέον, βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, είχε ενημερώσει σχετικώς, από το προ-περασμένο Σάββατο, τον (έως χθες) πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σ. Φάμελλο, και είχε προαναγγείλει την προσχώρησή του στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Παράλληλα, την Παρασκευή (13/7) την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός με επιστολή του προς τα μέλη της. Όπως αναφέρει, η απόφαση είναι «συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης».

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Το ίδιο έκανε σχεδόν ταυτόχρονα και ο Λάμπρος Τσουκνίδας που είχε τοποθετηθεί στην θέση του διευθυντή της «Αυγής της Κυριακής» από τον Σωκράτη Φάμελλο.