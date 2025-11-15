Εθνική Ελλάδας: Φινάλε με Λευκορωσία – Η βαθμολογία του ομίλου

Η Ελλάδα -αν κι εκτός τελικών του Μουντιάλ- πήρε το… αίμα της πίσω κι έριξε στο… καναβάτσο την Σκωτία την οποία νίκησε με 3-2 στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού ομίλου της ευρωπαϊκής ζώνης του Μουντιάλ 2026.

Με αυτή τη νίκη η Ελλάδα έφτασε τους 6 βαθμούς, ενώ η Σκωτία έμεινε στους 10 βαθμούς αλλά της χαμογέλασε η τύχη καθώς η Δανία έμεινε στο 2-2 με την Λευκορωσία εντός έδρας και πλέον όλα θα κριθούν στον αγώνα Σκωτία-Δανία.

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Πλέον η Εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στον τελευταίο αγώνα την Λευκορωσία εκτός έδρας.