Έσκασε μεταμεσονύχτια η “βόμβα”: Στον Παναθηναϊκό για 2,5 χρόνια ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις

Η «βόμβα» έσκασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/2) και ταρακούνησε συθέμελα την ευρωπαϊκή μπασκετική σκηνή. Στις 02:00, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άναψε το φιτίλι της μεγαλύτερης μεταγραφικής κίνησης της σεζόν, ανακοινώνοντας μέσω instagram την απόκτηση του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια (έναντι περίπου 10.000.000 ευρώ).

«Πολύ θα ήθελα να είμαι κάτω στο Σούνιο μαζί με τον Φρι, αλλά βαριέμαι να κατέβω τέτοια ώρα. Ο αθλητής Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια θα αγωνίζεται στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Καλό σας βράδυ», ανέφερε ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ στο story του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός δεν έκρυψε τις προθέσεις του που έχουν φόντο το 8ο ευρωπαϊκό αστέρι και μάλιστα μέσα στο «σπίτι» του και προχώρησε σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και ακόμη μεγαλύτερης ουσίας, εντάσσοντας στο ρόστερ του Εργκίν Αταμάν τον MVP του περσινού Final Four και έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της σύγχρονης Euroleague.

Εδώ και μήνες, ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» είχε προαναγγείλει την έλευση ενός αθλητή που θα άλλαζε τα δεδομένα. Η διοίκηση κινήθηκε μεθοδικά, εξαντλώντας κάθε περιθώριο, προκειμένου να προσθέσει στο αγωνιστικό παζλ το κομμάτι που θα εκτόξευε την ομάδα σε άλλο επίπεδο. Ο Χέις-Ντέιβις αποτέλεσε εξαρχής βασικό στόχο, όμως η υπόθεση μόνο απλή δεν ήταν.

Το πρώτο και καθοριστικό βήμα ήταν η αποδέσμευσή του από το ΝΒΑ. Μετά την ανταλλαγή του από τους Σανς και την αποχώρησή του από τους Μπακς, ο 31χρονος φόργουορντ βρέθηκε μπροστά σε ένα σταυροδρόμι καριέρας, καλούμενος να επιλέξει αν θα συνεχίσει να κυνηγά το «όνειρο» της άλλης πλευράς του Ατλαντικού ή αν θα επιστρέψει στην Ευρώπη ως πρωταγωνιστής.

Στην κούρσα της υπογραφής του μπήκαν δυναμικά ισχυροί «παίκτες». Η Χάποελ Τελ Αβίβ κατέθεσε εξαιρετικά ανταγωνιστική πρόταση, αξιοποιώντας και τη σύνδεση του αθλητή με τον Δημήτρη Ιτούδη, ενώ η Φενέρμπαχτσε επένδυσε στο γνώριμο περιβάλλον και στις κοινές αναμνήσεις από την κατάκτηση της κορυφής στο Άμπου Ντάμπι. Το σκηνικό έμοιαζε ανοιχτό.

Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, δεν έκανε βήμα πίσω. Παρά την αρχική επιφυλακτικότητα του παίκτη, οι «πράσινοι» επέμειναν, αύξησαν την πίεση και επανήλθαν με βελτιωμένους όρους, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα ήταν να γείρει η πλάστιγγα προς την Αθήνα και να ολοκληρωθεί μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές των τελευταίων ετών στην Ευρώπη, λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό και ότι η Φενέρ είχε αποχωρήσει από τη διεκδίκησή του.

Με την ένταξη του Χέις-Ντέιβις, το σύνολο του Αταμάν αποκτά έναν αθλητή elite επιπέδου, ικανό να επηρεάσει το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο περσινό Final Four κατέγραψε μέσο όρο 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ το όνομα του συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης για δύο διαδοχικές σεζόν (2024, 2025).

Στο ενεργητικό του βρίσκεται και η μοναδική επίδοση 50 πόντων σε αγώνα Euroleague, επίτευγμα που τον έχει ήδη καταγράψει στην Ιστορία της διοργάνωσης.