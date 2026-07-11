Σπείρα στην Δυτική Αττική “ρήμαζε” σταθμευμένα οχήματα – Εξιχνιάστηκαν 47 κλοπές με λεία άνω των 80.000 ευρώ

Χειροπέδες σε επτά μέλη εγκληματικής σπείρας στην Δυτική Αττική έβαλε καλά στοιχειοθετημένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Μάνδρα.

Μετά από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (9/7), 7 άτομα ηλικίας από 15 μέχρι 28 ετών συνελήφθησαν ως μέλη της σπείρας στην Δυτική Αττική. Όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΕΛΑΣ, έχουν εξιχνιαστεί 47 περιπτώσεις κλοπών, με το συνολικό οικονομικό όφελος της σπείρας να αγγίζει τις 85.000 ευρώ, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 6 συνεργοί τους που αναζητούνται.

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Πώς δρούσε η σπείρα στην Δυτική Αττική

η συμμορία είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025 και είχε αναπτύξει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi) για να ξαφρίζει τα φορτηγά:

Εντόπιζαν σταθμευμένα φορτηγά από τα οποία αφαιρούσαν εμπορεύματα, χρηματικά ποσά αλλά και τραπεζικές κάρτες, κυρίως σε βιομηχανικές ζώνες, καθώς και σε παράδρομους της Αττικής Οδού και της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου όπου οι δράστες εκμεταλλεύονταν είτε τη νυχτερινή ανάπαυσητων οδηγών είτε τη σύντομη απουσία τους . Μόλις έκλεβαν τις τραπεζικές κάρτες, έσπευδαν αμέσως να πραγματοποιήσουν ανέπαφες συναλλαγές πριν προλάβουν τα θύματα να τις μπλοκάρουν.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» οχήματα ιδιοκτησίας τους, με τα οποία κινούνταν στις περιοχές του Ασπροπύργου, της Ελευσίνας και της Μάνδρας, αναζητώντας φορτηγά που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εύκολους στόχους.

Σε έρευνες που πραγματοποίησαν οι αρχές στις οικίες των συλληφθέντων αλλά και στην κατοχή τους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

-2 επιχειρησιακά οχήματα

-1 κυνηγετική καραμπίνα

Σε βάρος των 7 συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαπίστωση εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.