“Πολεμικό” κλίμα ανάμεσα σε Τραμπ – New York Times: Διώξεις σε δημοσιογράφους μετά το ρεπορτάζ για κενά ασφαλείας στο νέο Air Force

Νέα δικαστική κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και δημοσιογράφων των New York Times με αφορμή ένα δημοσίευμα για τα κενά ασφαλείας στο νέο Air Force One το οποίο του είχε δωρίσει το Κατάρ.

Ειδικότερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξέδωσε την Παρασκευή κλητεύσεις προς τους δημοσιογράφους Τζούλιαν Ε. Μπαρνς, Έρικ Λίπτον, Τάιλερ Πέιτζερ και Έρικ Σμιτ, ζητώντας τους να καταθέσουν ενώπιον ομοσπονδιακού ενόρκου δικαστηρίου. Η υπόθεση σχετίζεται με δημοσιεύματα της εφημερίδας, που αποκάλυψαν πληροφορίες για ζητήματα ασφαλείας του νέου προεδρικού αεροσκάφους που μπήκε σε υπηρεσία μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.

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Σύμφωνα με τους New York Times, ορισμένες από τις κλητεύσεις επιδόθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες απευθείας στις κατοικίες των δημοσιογράφων. Τα έγγραφα δεν προσδιορίζουν λεπτομερώς το αντικείμενο της έρευνας, αναφέροντας μόνο ότι αφορά πιθανή παραβίαση της ομοσπονδιακής ποινικής νομοθεσίας.

Το σχετικό ρεπορτάζ ανέφερε ανέφερε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ταξίδεψε με το νέο Air Force One στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, όμως για την επιστροφή του χρησιμοποίησε το παλαιότερο προεδρικό αεροσκάφος. Κατά τους New York Times, η αλλαγή έγινε έπειτα από παρέμβαση των μυστικών υπηρεσιών, καθώς το νέο Boeing 747-8 δεν είχε ακόμη εξοπλιστεί με όλα τα προηγμένα αμυντικά συστήματα του παραδοσιακού Air Force One.

Η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε τις αναφορές περί ελλείψεων στην ασφάλεια του αεροσκάφους. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι το νέο Air Force One είναι υπερσύγχρονο, εξοπλισμένο με υψηλού επιπέδου πρωτόκολλα ασφαλείας

Το δημοσίευμα βασιζόταν σε ανώνυμες πηγές που επικαλέστηκαν ευαίσθητες πληροφορίες εθνικής ασφάλειας.

Η εφημερίδα αντέδρασε έντονα στις κλητεύσεις, κάνοντας λόγο για σοβαρή επίθεση στην ελευθερία του Τύπου.

Ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος, Ντέιβιντ ΜακΚρόου, δήλωσε ότι η παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων στις κατοικίες δημοσιογράφων «θα πρέπει να σοκάρει κάθε Αμερικανό που πιστεύει στο Σύνταγμα και στην ελευθερία του Τύπου, που αυτό προστατεύει».

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Η υπόθεση αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη διαμάχη της κυβέρνησης Τραμπ με μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για διαρροές που αφορούν ζητήματα εθνικής ασφάλειας.