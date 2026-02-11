Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πάει για την ανατροπή με τον Χέιζ Ντέιβις ο Παναθηναϊκός AKTOR

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση

Πάει για την ανατροπή με τον Χέιζ Ντέιβις ο Παναθηναϊκός AKTOR
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Παρότι φαινόταν χαμένη υπόθεση ο Παναθηναϊκός AKTOR τα δίνει όλα για να κάνει την ανατροπή και να αποκτήσει τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.

Όπως αποκάλυψε ο Τούρκος ρεπόρτερ Γιαγκίζ Σαμπουντσουογλού, ο Αμερικανός φόργουορντ δεν αποδέχθηκε την προσφορά των πρωταθλητών Ευρώπης, οι οποίοι αποφάσισαν να μην την αυξήσουν, αφήνοντας έτσι το πεδίο ανοιχτό για τις «πράσινες» κινήσεις.

Σύμφωνα με τον Σαμπουντσουογλού, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν βελτιώσει τις προσφορές τους, με τον Αμερικανό να εξετάζει τις επιλογές του. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Χέις-Ντέιβις φαινόταν κοντά στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη συμφωνία, κρατώντας το μέλλον του παίκτη ανοιχτό και την «πράσινη» πλευρά εντός διεκδίκησής του.

«Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις δεν αποδέχθηκε την προσφορά της Φενερμπαχτσέ. Ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ Τελ Αβίβ αύξησαν τις προσφορές τους. Η Φενερμπαχτσέ ενημέρωσε τον παίκτη πως δεν θα αυξήσει την προσφορά της για να μην επηρεάσει την ισορροπία στην ομάδα», ανέφερε ο Γιαγκίζ Σαμπουντσουογλού στο Χ.

