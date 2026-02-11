Πάει για την ανατροπή με τον Χέιζ Ντέιβις ο Παναθηναϊκός AKTOR

Παρότι φαινόταν χαμένη υπόθεση ο Παναθηναϊκός AKTOR τα δίνει όλα για να κάνει την ανατροπή και να αποκτήσει τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.

Όπως αποκάλυψε ο Τούρκος ρεπόρτερ Γιαγκίζ Σαμπουντσουογλού, ο Αμερικανός φόργουορντ δεν αποδέχθηκε την προσφορά των πρωταθλητών Ευρώπης, οι οποίοι αποφάσισαν να μην την αυξήσουν, αφήνοντας έτσι το πεδίο ανοιχτό για τις «πράσινες» κινήσεις.

Σύμφωνα με τον Σαμπουντσουογλού, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν βελτιώσει τις προσφορές τους, με τον Αμερικανό να εξετάζει τις επιλογές του. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Χέις-Ντέιβις φαινόταν κοντά στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη συμφωνία, κρατώντας το μέλλον του παίκτη ανοιχτό και την «πράσινη» πλευρά εντός διεκδίκησής του.

🚨 Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko’nun teklifini kabul etmedi.



• Panathinaikos ve Hapoel Tel Aviv tekliflerini artırdı. Fenerbahçe Beko ise takım içi dengeleri korumak adına teklifini yükseltmeyeceğini oyuncuya bildirdi.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 11, 2026

«Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις δεν αποδέχθηκε την προσφορά της Φενερμπαχτσέ. Ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ Τελ Αβίβ αύξησαν τις προσφορές τους. Η Φενερμπαχτσέ ενημέρωσε τον παίκτη πως δεν θα αυξήσει την προσφορά της για να μην επηρεάσει την ισορροπία στην ομάδα», ανέφερε ο Γιαγκίζ Σαμπουντσουογλού στο Χ.