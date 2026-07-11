Φωτιά στο Περιβολάκι Λαγκαδά: Σε ύφεση η πυρκαγιά – Ενεργοποιήθηκε το 112 για προληπτική εκκένωση

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Περιβολάκι Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη.

Για το περιστατικό εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112, το πρώτο για την ενημέρωση των κατοίκων και το δεύτερο για την απομάκρυνσή τους προς τον Λαγκαδά.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 15 οχήματα. Ακολούθησε ενίσχυση των δυνάμεων καθώς στο σημείο επιχειρούν συνολικά 65 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Ήχησε το 112 για εκκένωση

Λίγο πριν τις 16.00 ήχησε και το 112 στα κινητά των πολιτών, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Ακολούθησε ακόμη ένα μήνυμα που καλούσε τους κατοίκους να εκκενώσουν το Περιβολάκι και να κινηθούν προς Λαγκαδά. ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Περιβολάκι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice July 11, 2026

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.