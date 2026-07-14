Πόρος: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες λόγω λειψυδρίας

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας τίθεται ο Πόρος για χρονικό διάστημα τριών μηνών, έπειτα από απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), καθώς και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων υδροδότησης που αντιμετωπίζει το νησί.

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Η κήρυξη του Πόρου σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την ταχύτερη ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου να υλοποιηθούν παρεμβάσεις για την ενίσχυση των υδάτινων υποδομών, όπως η εγκατάσταση ή αναβάθμιση μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και άλλων έργων που θα διασφαλίσουν την απρόσκοπτη υδροδότηση και θα περιορίσουν τον κίνδυνο διακοπών στην παροχή νερού κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.