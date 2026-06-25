Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης;
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χαλαρώνει σε σκάφος ακούγοντας Κατερίνα Λιόλιου στην Μήλο ο Εβάν Φουρνιέ (Βίντεο)

To viral βίντεο στα social media

Χαλαρώνει σε σκάφος ακούγοντας Κατερίνα Λιόλιου στην Μήλο ο Εβάν Φουρνιέ (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Τις απαραίτητες ανάσες μετά την απαιτητική χρονιά με τον Ολυμπιακό που βίωσε παίρνει πλέον ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος άσος βρίσκεται στην Μήλο, σε σκάφος, με ένα βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, ο Εβάν Φουρνιέ, όντας αραχτός στο σκάφος ακούει το διάσημο τραγούδι «Νοικιάστηκε» της Κατερίνας Λιόλιου.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ