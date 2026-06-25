Χαλαρώνει σε σκάφος ακούγοντας Κατερίνα Λιόλιου στην Μήλο ο Εβάν Φουρνιέ (Βίντεο)

Τις απαραίτητες ανάσες μετά την απαιτητική χρονιά με τον Ολυμπιακό που βίωσε παίρνει πλέον ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο Γάλλος άσος βρίσκεται στην Μήλο, σε σκάφος, με ένα βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

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Συγκεκριμένα, ο Εβάν Φουρνιέ, όντας αραχτός στο σκάφος ακούει το διάσημο τραγούδι «Νοικιάστηκε» της Κατερίνας Λιόλιου.