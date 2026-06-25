Χαλαρώνει σε σκάφος ακούγοντας Κατερίνα Λιόλιου στην Μήλο ο Εβάν Φουρνιέ (Βίντεο)
To viral βίντεο στα social media
Τις απαραίτητες ανάσες μετά την απαιτητική χρονιά με τον Ολυμπιακό που βίωσε παίρνει πλέον ο Εβάν Φουρνιέ.
Ο Γάλλος άσος βρίσκεται στην Μήλο, σε σκάφος, με ένα βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
Συγκεκριμένα, ο Εβάν Φουρνιέ, όντας αραχτός στο σκάφος ακούει το διάσημο τραγούδι «Νοικιάστηκε» της Κατερίνας Λιόλιου.
☕️☀️🌊#OlympiacosBC pic.twitter.com/hfMrhmXlaS— ForFun (@For7Fun) June 25, 2026
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