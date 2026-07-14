Ανακλήθηκε η αθλητική αναγνώριση της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας λόγω οικονομικού σκανδάλου

Σε μια πρωτοφανή απόφαση που προκαλεί τριγμούς στον εγχώριο αθλητισμό προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακαλώντας την ειδική αθλητική αναγνώριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (ΕΟΠ), έπειτα από αποκαλυπτικό έλεγχο των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται εξαιρετικά σοβαρή, καθώς δεν πρόκειται για μια απλή χρηματική ή διοικητική ποινή, αλλά για την πλήρη άρση της πιστοποίησης ότι η Ομοσπονδία λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της αθλητικής νομοθεσίας.

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Το πόρισμα-καταπέλτης και οι αγορές πολυτελείας

Η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) έρχεται ως άμεση συνέπεια ενός εκτενούς οικονομικού σκανδάλου.

Σύμφωνα με το σχετικό πόρισμα των ελεγκτικών αρχών, στα οικονομικά στοιχεία της Ομοσπονδίας εντοπίστηκαν αδικαιολόγητες δαπάνες για αγορές προϊόντων τεχνολογίας (όπως συσκευές iPhone και κονσόλες PlayStation), διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία, ακόμη και αγορά σκύλου ράτσας κανίς.

Βάσει του επίσημου εγγράφου, ακυρώνεται η υπ’ αριθμόν 518616/08-02-2023 βεβαίωση της ΓΓΑ, η οποία πιστοποιούσε την ειδική αθλητική αναγνώριση του σωματείου «Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας» (ΑΦΜ 090036607, Κωδικός ΓΓΑ ΑΑ41).

Η ανάκληση στηρίχθηκε στα ευρήματα αιφνιδιαστικού επιτόπιου ελέγχου που διενήργησε τριμελές κλιμάκιο στα γραφεία της ΕΟΠ, με την τελική έκθεση να συντάσσεται στις 11 Ιουνίου 2026.

Σωρεία παραβάσεων στη διαχείριση και την τήρηση των βιβλίων

Πέρα από το σκέλος των αμφιλεγόμενων δαπανών, ο έλεγχος έφερε στο φως σοβαρότατες θεσμικές και διοικητικές παραβάσεις. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι τα βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων για το διάστημα από τις 22 Μαΐου 2021 έως και το 2024 δεν είχαν θεωρηθεί νομίμως.

Αντίστοιχη παράλειψη εντοπίστηκε και στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 25 Μαΐου 2021 έως 9 Σεπτεμβρίου 2024.

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Αυτό σημαίνει ότι για περισσότερα από τρία χρόνια, οι αποφάσεις της διοίκησης δεν καταγράφονταν σε θεωρημένα έντυπα.

Οι ελεγκτές κατέγραψαν κενές σελίδες ανάμεσα στα πρακτικά, έλλειψη απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και μη αριθμημένα έντυπα πρακτικά που έφεραν απλώς μονογραφές και σφραγίδες, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

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Η εφαρμογή του αθλητικού νόμου

Με γνώμονα τις παραπάνω διαπιστώσεις, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενεργοποίησε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 2725/1999.

Η συγκεκριμένη νομοθεσία ορίζει ρητά ότι κάθε αθλητικός φορέας υποχρεούται να τηρεί με απόλυτη ακρίβεια σειρά επίσημων βιβλίων (μητρώο μελών, πρακτικά ΓΣ και ΔΣ, βιβλία εσόδων-εξόδων, περιουσιολόγιο και πρωτόκολλο αλληλογραφίας).

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Η επόμενη ημέρα βρίσκει την ελληνική πυγμαχία σε κατάσταση απόλυτης αβεβαιότητας, με το μέλλον του αθλήματος στη χώρα να κρέμεται πλέον από μια κλωστή, εν αναμονή των επόμενων νομικών και διοικητικών εξελίξεων.