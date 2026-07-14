Λαμία: Συνεχίζεται η έρευνα για τα κρούσματα σαλμονέλας – «Υπό έλεγχο το επεισόδιο», λέει ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας

Υπό έλεγχο και σε φάση εκτόνωσης φαίνεται να βρίσκεται η υπόθεση των κρουσμάτων σαλμονέλωσης που κινητοποίησε τις τελευταίες ημέρες τις υγειονομικές αρχές στη Λαμία.

Η διερεύνηση ξεκίνησε μετά την προσέλευση δεκάδων πολιτών με συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ τα πρώτα ευρήματα οδήγησαν τις αρχές στην αναζήτηση κοινής πηγής μόλυνσης στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.

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Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Τουλιάς «η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή δείχνει ότι το φαινόμενο είναι υπό έλεγχο και βρίσκεται σε φάση εκτόνωσης.

Η κατάσταση της υγείας των νοσηλευόμενων είναι καλή και οι περισσότεροι αναμένεται να λάβουν σύντομα εξιτήριο. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα και έχουν σταλεί δείγματα για εργαστηριακή εξέταση, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένουμε».

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 22 κρούσματα σαλμονέλωσης, ενώ 12 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην Παθολογική Κλινική και στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Η πορεία της υγείας τους είναι καλή και οι περισσότεροι, οι οποίοι είναι νεαρής ηλικίας, κάτω των 30 ετών, αναμένεται να λάβουν εξιτήριο αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Παράλληλα, σήμερα πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη με την συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη Υγείας Ανδρέα Τοουλιά, του αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας Ηλία Σανίδα, του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου και υπηρεσιακών στελεχών των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σε ανακοίνωσή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τονίζεται πως το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας προχώρησε στην εργαστηριακή ταυτοποίηση του βακτηρίου και ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

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Ο ΕΟΔΥ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Φθιώτιδας, ενώ μικτά κλιμάκια διενεργούν εκτεταμένους ελέγχους σε καταστήματα εστίασης της Λαμίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας, από την έως τώρα επιδημιολογική διερεύνηση προκύπτει ότι οι ασθενείς δεν σχετίζονται μεταξύ τους και δεν συμμετείχαν σε κοινό γεύμα. Είχαν, ωστόσο, επισκεφθεί έξι διαφορετικά καταστήματα εστίασης.

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Στο πλαίσιο της πλήρους ιχνηλάτησης της υπόθεσης, έχουν υποβληθεί σε μικροβιολογικό έλεγχο οι εργαζόμενοι των εμπλεκόμενων καταστημάτων, καθώς και πρόσωπα που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται.

Παράλληλα, σημειώνεται πως εντατικοποιούνται οι έλεγχοι των κτηνιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα του υπό διερεύνηση προμηθευτή.

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Επίσης, διατηρείται συνεχής επικοινωνία με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για την παρακολούθηση της κατάστασης των ασθενών, ενώ έχει αποσταλεί σχετικό έγγραφο στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η μονάδα του προμηθευτή, προκειμένου να προχωρήσει σε αντίστοιχες ελεγκτικές ενέργειες.

Αμέσως μετά τη σύσκεψη, ο κ. Τοουλιάς επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου συναντήθηκε με ιατρικό και διοικητικό προσωπικό και ενημερώθηκε για την πορεία της υγείας των νοσηλευόμενων.

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Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και των εργαστηριακών αναλύσεων.