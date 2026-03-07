Εμμανουήλ Καραλής: Νέα πρωτιά στη Ρουέν με άλμα στα 6,06 – Έχασε το ρεκόρ των 6,20 για ένα… άγγιγμα

Την πρώτη θέση το μίτινγκ του επί κοντώ που έγινε στη Ρουέν το Σάββατο (7/3) κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπερνώντας άνετα τα 6,06 μέτρα και επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής προσπάθησε δύο φορές να ξεπεράσει τα 6,20 μέτρα, μία επίδοση που θα τον έβαζε ακόμη πιο κοντά στον φαινομενικά άπιαστο Ντουμπλάτις όμως έχασε το εξωφρενικό ρεκόρ για ένα άγγιγμα.

O Έλληνας άλτης πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 6.06μ για να κατακτήσει την κορυφή, ενώ έφτασε μια ανάσα από το να κάνει ξανά Πανελλήνιο ρεκόρ, αφού πέρασε καθαρά τα 6.20μ, αλλά άγγιξε τον πήχη με το στήθος του κατά την κάθοδο.

Ο δεύτερος καλύτερος επικοντιστής στην γη έδειξε ακόμη μία φορά ότι είναι έτοιμος για να διαλύσει κάθε ρεκόρ και να μείνει στην ιστορία μεταξύ των κορυφαίων του αθλήματος.

Οι 10 κορυφαίοι όλων των εποχών με τις καλύτερες επιδόσεις τους