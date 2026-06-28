Εμμανουήλ Καραλής: Πήρε την 3η θέση με άλμα στα 5.83 στο Diamond League του Παρισίου (Βίντεο)

Την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού κατέλαβε την Κυριακή 28/6 ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε με την πρώτη τα 5.63 και τα 5.83 και έριξε τον πήχη με την πρώτη του προσπάθεια στα 5.93.

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Επέλεξε να αφήσει τις άλλες δύο προσπάθειες για ψηλότερα, στα 6.03, βλέποντας τον Μόντο Ντουπλάντις και τον Μπατίστ Τιερί να περνούν αυτό το ύψος.

Δεν κατάφερε να βελτιώσει το φετινό του ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο και ολοκλήρωσε τον αγώνα του με τα 5.83.