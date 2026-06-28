Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης;
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Πήρε την 3η θέση με άλμα στα 5.83 στο Diamond League του Παρισίου (Βίντεο)

Προσπάθησε για ψηλότερα αλλά δεν τα κατάφερε

Εμμανουήλ Καραλής: Πήρε την 3η θέση με άλμα στα 5.83 στο Diamond League του Παρισίου (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού κατέλαβε την Κυριακή 28/6 ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε με την πρώτη τα 5.63 και τα 5.83 και έριξε τον πήχη με την πρώτη του προσπάθεια στα 5.93.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επέλεξε να αφήσει τις άλλες δύο προσπάθειες για ψηλότερα, στα 6.03, βλέποντας τον Μόντο Ντουπλάντις και τον Μπατίστ Τιερί να περνούν αυτό το ύψος.

Δεν κατάφερε να βελτιώσει το φετινό του ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο και ολοκλήρωσε τον αγώνα του με τα 5.83.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ