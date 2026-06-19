Νίκη με 5,92 μ. στο επί κοντώ ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Ντόχα (Βίντεο)

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέγραψε την πρώτη νίκη της σεζόν σε αγώνα της σειράς Diamond League, επικρατώντας στη διοργάνωση της Ντόχα με άλμα στα 5,92 μ. στο επί κοντώ.

Λίγα 24ωρα μετά τα 5,82 μ. και τη νίκη του στην Οστράβα, ο έμπειρος αθλητής αναδείχθηκε νικητής και στη Ντόχα, στον αγώνα που είχε προγραμματιστεί να ανοίξει τη σειρά των αγώνων τον Μάιο.

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Ο άλτης των Χάρη Καραλή και Μάρτσιν Τσεπάνσκι ξεκίνησε τον αγώνα του στα 5,62 μ., άφησε τα 5,72 μ., ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,82 μ. και με τη δεύτερη τα 5,92 μ. Στη συνέχεια ο πήχης τοποθετήθηκε στα 6,02 μ. και, αφού δοκίμασε δύο φορές σε αυτό το ύψος, επέλεξε να συνεχίσει στα 6,07 μ., σε ένα άλμα όμως όπου στην ουσία δεν ολοκλήρωσε.