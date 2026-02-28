Απίστευτος ο Εμμανουήλ Καραλής: Ιστορική επίδοση με 6.17 μέτρα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία
Δεν υπάρχει αυτό που έκανε
Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν εκπληκτικός στην Παιανία, ξεπέρασε τα 6,17 μ. και σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου το Σάββατο 28/2 αλλά και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.
Ο «Μανόλο» με αυτή τη νέα μεγάλη και εντυπωσιακή επίδοση συνεχίζει να γράφει ιστορία και να αφήνει ένα ακόμη στίγμα στο βιβλίο του άλματος επί κοντώ.
Δείτε τις προσπάθειες του
