Απίστευτος ο Εμμανουήλ Καραλής: Ιστορική επίδοση με 6.17 μέτρα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν εκπληκτικός στην Παιανία, ξεπέρασε τα 6,17 μ. και σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου το Σάββατο 28/2 αλλά και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.

Ο «Μανόλο» με αυτή τη νέα μεγάλη και εντυπωσιακή επίδοση συνεχίζει να γράφει ιστορία και να αφήνει ένα ακόμη στίγμα στο βιβλίο του άλματος επί κοντώ.

Δείτε τις προσπάθειες του