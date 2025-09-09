Ελλάδα – Λιθουανία: Οι διαιτητές της αναμέτρησης των προημιτελικών του EuroBasket

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Λιθουανία στα προημιτελικά του EuroBasket 2025 το βράδυ της Τρίτης (9/9) και η FIBA έκανε γνωστά τα ονόματα των διαιτητών της αναμέτρησης.

Οι Μάθιου Κάλιο (Καναδάς), Αντόνιο Κόντε (Ισπανία) και Μάρτιν Βούλιτς (Κροατία) ορίστηκαν να διευθύνουν το πιο κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής μας μέχρι το επόμενο.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, μεταξύ Τουρκίας και Πολωνίας, ορίστηκαν οι Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία), Τακάκι Κάτο (Ιαπωνία) και Μάρτιν Χορόζοφ (Βουλγαρία).