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Ελλάδα – Ιταλία: Προβάδισμα (0-1) με τον Εσπόζιτο για την «Σκουάντρα Ατζούρα» (Βίντεο)

Οι φάσεις του πρώτου ημιχρόνου

Ελλάδα – Ιταλία: Προβάδισμα (0-1) με τον Εσπόζιτο για την «Σκουάντρα Ατζούρα» (Βίντεο)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Όντας πίσω στο σκορ πήγε στα αποδυτήρια για το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Ιταλία η Εθνική Ελλάδας σε φιλικό που διεξήχθη στο Παγκρήτιο.

Συγκεκριμένα, η Ιταλία βρήκε το γκολ με τον Εσπόζιτο στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν μετά από σέντρα του Εκατόρ, κοντρόλαρε μόνος του στο πέναλτι και εκτέλεσε τον Βλαχοδήμο για το 1-0.

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