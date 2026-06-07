Ελλάδα – Ιταλία: Προβάδισμα (0-1) με τον Εσπόζιτο για την «Σκουάντρα Ατζούρα» (Βίντεο)

Όντας πίσω στο σκορ πήγε στα αποδυτήρια για το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Ιταλία η Εθνική Ελλάδας σε φιλικό που διεξήχθη στο Παγκρήτιο.

Συγκεκριμένα, η Ιταλία βρήκε το γκολ με τον Εσπόζιτο στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν μετά από σέντρα του Εκατόρ, κοντρόλαρε μόνος του στο πέναλτι και εκτέλεσε τον Βλαχοδήμο για το 1-0.