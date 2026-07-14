Θρίλερ στον Πειραιά: Νεαρό ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας

Μια υπόθεση θρίλερ είναι σε εξέλιξη στον Πειραιά, όπου ένας 28χρονος άνδρας και μία 24χρονη γυναίκα, κατά πληροφορίες ζευγάρι, εντοπίστηκαν σήμερα το πρωί νεκροί μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας επί της οδού Μήλου και σύμφωνα με πληροφορίες τις σορούς της γυναίκας και του άνδρα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του ο πατέρας του άνδρα, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

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Άμεσα στο σημείο έσπευσαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατό τους. Στη συνέχεια, οι σοροί του 28χρονου και της 24χρονης διακομίστηκαν στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Προς το παρόν παραμένουν άγνωστα τα αίτια του θανάτου του άνδρα και της γυναίκας, με τις Αρχές να ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

Μεταξύ αυτών που εξετάζονται είναι τα ενδεχόμενα του ατυχήματος ή της αυτοκτονίας, χωρίς να έχει αποκλειστεί πλήρως για την ώρα και αυτό της εγκληματικής ενέργειας.

Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Πειραιά που διενεργούν προανάκριση, λαμβάνοντας καταθέσεις και αναζητώντας κάθε στοιχείο που μπορεί να διαλευκάνει τις συνθήκες της τραγωδίας.