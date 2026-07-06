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Συναγερμός στον Ολυμπιακό: Η Dubai BC δίνει ηγεμονικό συμβόλαιο αξίας 3 εκατ. ευρώ το χρόνο στον Τόμας Γουόκαπ

Ο έμπειρος γκαρντ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το επόμενο καλοκαίρι

Συναγερμός στον Ολυμπιακό: Η Dubai BC δίνει ηγεμονικό συμβόλαιο αξίας 3 εκατ. ευρώ το χρόνο στον Τόμας Γουόκαπ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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“Γη και ύδωρ” φέρεται να προσφέρει η Dubai BC στον Τόμας Γουόκαπ ώστε να τον αρπάξει από τον Ολυμπιακό με το συμβόλαιο του Τεξανού να λήγει το επόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Eurohoops, η Dubai BC προσφέρει ένα ηγεμονικό συμβόλαιο στον Τόμας Ουόκαπ, ύψους 6 εκατομμυρίων για διετή συμβόλαιο ή 9 εκατομμυρίων για τριετή διάρκεια. Οι πρωταθλητές Ευρώπης όμως έχουν τον τελευταίο λόγο και το σίγουρο είναι ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα θέλει να χάσει τον έμπειρο γκαρντ.

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Με δεδομένο ότι ο Τόμας Γουόκαπ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, η Dubai BC θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τους Πειραιώτες για την απόκτηση του.

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