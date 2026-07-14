Μεσσηνία: Έσβησε σε 40 λεπτά η πυρκαγιά στο Αλιμάκι – Έκαψε αγροτική έκταση

Άμεσα κατεσβέσθη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στο Αλιμάκι Μεσσηνίας το πρωί της Τρίτης, 14 Ιουλίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Αλιμάκι στην Μεσσηνία, σήμερα 14 Ιουλίου 2026 περίπου στις 10:00.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκαν και υδροφόρες του δήμου Τριφυλίας.

Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά κατεσβέσθη σε 40 λεπτά αποτρέποντας την επέκτασή της.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας, έχει μεταβεί στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.