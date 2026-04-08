Χάποελ – Ολυμπιακός και Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Αυτοί θα είναι οι διαιτητές της 37ης αγωνιστικής

Η 37η και προτελευταία αγωνιστική της Euroleague θα λάβει χώρα την Μεγάλη Πέμπτη 09/04, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Χάποελ Τελ Αβίβ και ο Παναθηναϊκός AKTOR την Βαλένθια.

Στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» κόντρα στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θα διεξαχθεί στην προσωρινή έδρα τους στη Βουλγαρία (19:30, Novasports 4). Η διαιτητική τριάδα που θα αναλάβει το ματς θα είναι οι Ίλια Μπελόσεβιτς, Τζόσεφ Μπίσανγκ και Κρίσταπς Κονστανίνοβς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «μάχη» του «τριφυλλιού» για την 6αδα συνεχίζεται επί Ισπανικού εδάφους κόντρα στην Βαλένθια, από την οποία είχαν ηττηθεί στον πρώτο γύρο στην «Telecom Center Athens». Οι διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Μεχντί Ντιφαλά, Τόμισλαβ Χόρντοβ και Χιούγκς Τεπενιέ .