Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR 79-93: «Πράσινη» παράσταση στο Παλάου Μπλαουγκράνα

Παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε 93-79 της Μπαρτσελόνα εκτός έδρας για την 36η αγωνιστική τη Euroleague.

Η… κατάρα των 14 διαδοχικών ηττών του Παναθηναϊκού στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» (τελευταία νίκη ήταν στις 11 Απριλίου του 2013) έσπασε μέσα από την παραγωγικότητα και την αμυντική προσέγγιση του «τριφυλλιού», απέναντι σε μία Μπαρτσελόνα που έδειχνε διαλυμένη και χωρίς έμπειρο οργανωτή, ελέω της απουσίας του Τόμας Σατοράνσκι (αδιαθεσία).

Ο Παναθηναϊκός, που κάλυψε με το «διπλό» και τη διαφορά της ήττας του στο ΟΑΚΑ (96-103), φανέρωσε τις επιθετικές… ορέξεις του από το τζάμπολ και ενώ είχε προηγηθεί η εμψυχωτική εμφάνιση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα αποδυτήρια πριν την έναρξη του αγώνα. Από τη δεύτερη περίοδο, οι «πράσινοι» έβαλαν μπροστά και τις… μηχανές στην άμυνα εξασφαλίζοντας στο 30΄ μία μη αναστρέψιμη διαφορά 31 πόντων (49-80)!

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 38-55, 49-80, 79-93