Ένας οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν τραυματίστηκε σοβαρά αφού μαχαιρώθηκε σε συγκρούσεις με οπαδούς της Μίλαν μέσα στη νύχτα, πριν από τον αγώνα του Champions League μεταξύ των δύο ομάδων, ανακοίνωσε σήμερα η ιταλική αστυνομία.

Το θύμα μαχαιρώθηκε δύο φορές στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Policlinico” του Μιλάνου, ανέφερε αστυνομία. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ήταν ένας 34χρονος Γάλλος.

Τραυματίστηκε όταν μια ομάδα περίπου 50 οπαδών της Μίλαν συγκρούστηκε με οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή του καναλιού της πόλης, ένα δημοφιλές σημείο για νυχτερινή ζωή.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν επίσης όταν η αστυνομία προσπάθησε να απομακρύνει τους Γάλλους οπαδούς.

AC Milan condemns every form of violence: football for us is passion, not hate. Sport is supposed to unite, not divide.



Il Milan condanna ogni forma di violenza: per noi il calcio è passione, non odio. Lo sport è fatto per unire, non dividere.



