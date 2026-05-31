Ο θλιβερός απολογισμός από τα επεισόδια στο Παρίσι: Ένας νεκρός – Πάνω από 200 πολίτες και αστυνομικοί τραυματίστηκαν

Ένας νεκρός μοτοσικλετιστής που έπεσε σε κιγκλιδώματα, 219 τραυματισμοί πολιτών και αστυνομικών, (εκ των οποίων οι οχτώ κρίνονται σοβαροί), 780 προσαγωγές, λεηλασίες καταστημάτων και βανδαλισμοί, είναι σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών το θλιβερό αποτέλεσμα των ταραχών που ξέσπασαν χθες το βράδυ στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι πανηγύριζαν το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά η Παρί Σεν Ζερμέν είναι η πρωταθλήτρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις οι χθεσινές ταραχές ήταν μεγαλύτερης εμβέλειας από τις περσινές κατά τη διάρκεια των οποίων είχαν προσαχθεί 457 ύποπτοι παράνομων πράξεων. Και αυτό παρά το γεγονός ότι 22.000 αστυνομικοί ηταν «επί ποδός πολέμου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δήμαρχος του Παρισιού Εμμανουέλ Γκρεγκουάρ σε δήλωση του αναφέρει ότι η νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν είναι μία ιστορική στιγμή για το Παρίσι και ότι η μεγάλη πλειονότητα των κατοίκων της πόλης την γιόρτασε με χαρά, ενότητα και σεβασμό. Ωστόσο, συνέχισε, δεν θα πρέπει να αποκρυφτούν οι πράξεις βίας που είναι απαράδεκτες και αδικαιολόγητες. 🚨🇫🇷 The unrest is no longer confined to Paris.



Footage circulating online appears to show looters breaking into a store in Angers, nearly 300 km from the capital, as disorder linked to PSG's Champions League celebrations spreads beyond Paris.



How far will this escalate?… https://t.co/rtRGXWdwLh pic.twitter.com/IsTYLWNeZ3— Global Pulse (@Globalpulse04) May 31, 2026

Τα επεισόδια καταδίκασαν επίσης πολιτικοί παράγοντες και κόμματα της Γαλλίας. Κατόπιν όλων αυτών αποφασίστηκε να μην γίνουν οι σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις υποδοχής των ποδοσφαιριστών στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, αλλά στο πεδίο του Άρεως, όπου ο χώρος είναι πολύ πιο εύκολο να ελεγχθεί από τις αστυνομικές αρχές. Εορταστικές εκδηλώσεις θα γίνουν επίσης σήμερα το βράδυ στο γήπεδο της Παρί Σεν Ζερμέν.

North African PSG fans burned, devastated and looted Paris. If you import third world you become third world. pic.twitter.com/auvt2Z9Hu0— RadioGenoa (@RadioGenoa) May 31, 2026

France is hell. We all know very well why. pic.twitter.com/jfuFujGW0g— RadioGenoa (@RadioGenoa) May 31, 2026

Το αεροπλάνο που μεταφέρει τους ποδοσφαιριστές και τους άλλους παράγοντες της Παρί Σεν Ζερμέν έχει ήδη απογειωθεί από τη Βουδαπέστη και αναμένεται να φτάσει στο Παρίσι τις πρώτες απογευματινές ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

People in Paris celebrating PSG winning Champions League



🇫🇷 pic.twitter.com/pZ0iRcVBbT ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ May 31, 2026

Το χρονικό των ταραχών και οι λεηλασίες

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν οι ειδικές δυνάμεις καταστολής της γαλλικής αστυνομίας (CRS) επιχείρησαν να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους οπαδούς από την Place de la Republique.

Το πλήθος υποχώρησε προς το Boulevard Voltaire και την Place de la Nation, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές. Υπό τη «βροχή» φωτοβολίδων, ομάδες ατόμων προχώρησαν σε βανδαλισμούς και λεηλασίες εμπορικών καταστημάτων, καθώς και στη καταστροφή σταθμευμένων οχημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Des « supporters » du PSG ont lancé une véritable charge collective contre les forces de l’ordre pour tenter de libérer un interpellé aux abords du Parc des Princes.



les commerçants barricadés et les riverains terrorisés vont trouver la nuit longue #PSGARS #PSG pic.twitter.com/p35AF2hRCG— Camille Moscow 🇷🇺 🌿 ☦️ (@camille_moscow) May 30, 2026

Αποτροπιασμό προκαλεί οπτικοακουστικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που ταραχοποιοί σπάνε το τζάμι αυτοκινήτου, στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν δύο έντρομες γυναίκες, οι οποίες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα φοβούμενες για τη σωματική τους ακεραιότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ