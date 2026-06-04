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ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026 – ΕΠΑΛ: Οι πρώτες απαντήσεις στα θέματα των μαθημάτων ειδικότητας

Από τον εκπαιδευτικό όμιλο "Πουκαμισάς"

Πανελλαδικές 2026 – ΕΠΑΛ: Οι πρώτες απαντήσεις στα θέματα των μαθημάτων ειδικότητας
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:49

Σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα Πέμπτη 4/6 οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στα τέσσερα πρώτα μαθήματα ειδικότητας και συγκεκριμένα στα εξής: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

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Δείτε τα θέματα στην Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ:

5. ANATOMIA – FYSIOLOGIA 2026Λήψη

Δείτε τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ):

them_ARXES_OIKONOMIKHS_THEWRIAS_260604Λήψη

Δείτε τα θέματα στα Δίκτυα Υπολογιστών:

4. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2026Λήψη

Οι πρώτες απαντήσεις στα Δίκτυα Υπολογιστών

Δείτε τα θέματα στις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας:

ARXES BIOLOGIKHS GEWRGIAS_2026_2Λήψη

Η εβδομάδα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα τελειώσει το ερχόμενο Σάββατο 6/4 με την εξέταση στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

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Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.

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