Πανελλαδικές 2026 – ΕΠΑΛ: Οι πρώτες απαντήσεις στα θέματα των μαθημάτων ειδικότητας

Σε τέσσερα μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα Πέμπτη 4/6 οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στα τέσσερα πρώτα μαθήματα ειδικότητας και συγκεκριμένα στα εξής: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

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Δείτε τα θέματα στην Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ:

Δείτε τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ):

Δείτε τα θέματα στα Δίκτυα Υπολογιστών:

Οι πρώτες απαντήσεις στα Δίκτυα Υπολογιστών

Δείτε τα θέματα στις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας:

Η εβδομάδα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα τελειώσει το ερχόμενο Σάββατο 6/4 με την εξέταση στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

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Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.