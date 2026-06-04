Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Νεκρός ο οδηγός που έπεσε με το ταξί στη θάλασσα – “Προσπαθούσε να αυτοκτονήσει”

Νεκρός ανασύρθηκε το πρωί της Τετάρτης 4/6 ο οδηγός ταξί που νωρίτερα είχε πέσει με το όχημά του στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά.

Άμεσα στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα για τον εντοπισμό και την ανάσυρση του ταξί, αλλά δυστυχώς οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν και ο οδηγός ανασύρθηκε από δύτες χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή στην πύλη Ε4. Στη συνέχεια, η σορός του παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Μάρτυρας που μίλησε στο DEBATER ανέφερε πως “ξέρουμε και προσπαθούσε να βάλει τέλος στη ζωή του“, με τις έρευνες των Αρχών να στρέφονται στο σενάριο της αυτοχειρίας. Ωστόσο, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά στήθηκε μια μεγάλη και δύσκολη επιχείρηση από ένα σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελέχη της λιμενικής αρχής.

Επίσης, στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος.