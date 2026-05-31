Champions League: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποθέωσε τον Μαρκίνιος για την αγκαλιά στον Γκάμπριελ
Έδειξε τον σεβασμό του προς τον αρχηγό του γαλλικού συλλόγου
Η κίνηση του Μαρκίνιος της Παρί Σεν Ζερμέν να αγκαλιάσει τον συμπαίκτη στην εθνική Βραζιλίας Γκάμπριελ με το που αστόχησε στο κρίσιμο πέναλτι του τελικού του Champions League έκανε τον γύρo του κόσμου.
Μάλιστα, η κίνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Βαγγέλη Μαρινάκη που αναφέρθηκε με story στην ενέργεια του Μαρκίνιος και αποθέωσε τον Βραζιλιάνο αμυντικό.
Ο ίδιος αναφέρθηκε στη φάση και έδειξε τον σεβασμό του προς τον αρχηγό του γαλλικού συλλόγου τονίζοντας πως πρόκειται για υπέροχη στιγμή για τον αθλητισμό.
