Champions League: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποθέωσε τον Μαρκίνιος για την αγκαλιά στον Γκάμπριελ

Η κίνηση του Μαρκίνιος της Παρί Σεν Ζερμέν να αγκαλιάσει τον συμπαίκτη στην εθνική Βραζιλίας Γκάμπριελ με το που αστόχησε στο κρίσιμο πέναλτι του τελικού του Champions League έκανε τον γύρo του κόσμου.

Μάλιστα, η κίνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Βαγγέλη Μαρινάκη που αναφέρθηκε με story στην ενέργεια του Μαρκίνιος και αποθέωσε τον Βραζιλιάνο αμυντικό.

Marquinhos comforts his international teammate Gabriel after his penalty miss costs Arsenal the Champions League…🥺🇧🇷 pic.twitter.com/UggsOVz2bx— Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) May 30, 2026

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη φάση και έδειξε τον σεβασμό του προς τον αρχηγό του γαλλικού συλλόγου τονίζοντας πως πρόκειται για υπέροχη στιγμή για τον αθλητισμό.