Δημήτρης Κόκοτας: Ξεσπά η αδελφή του, Έλλη – «Ντρέπομαι γι’ αυτά που γράφονται, όλα είναι ψέματα»

Η Έλλη Κόκοτα ξέσπασε δημόσια με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν την κατάσταση της υγείας του αδελφού της, Δημήτρη Κόκοτα. Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά πως ντρέπεται για όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα αυτά είναι ψέματα.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή της για τις ανυπόστατες φήμες που παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα από την πραγματική εξέλιξη που γνωρίζει η οικογένεια και θέλησε να βάλει ένα οριστικό τέλος στην παραπληροφόρηση ώστε να προστατεύσει τον αγαπημένο τραγουδιστή σε αυτή τη δύσκολη μάχη.

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Όλα όσα αποκάλυψε η Έλλη Κόκοτα για τον τραγουδιστή

«Αυτά όλα είναι ψέματα και ντρέπομαι γι’ αυτά που γράφονται. Δε σέβονται οικογένειες, δε σέβονται τίποτα, για ένα κλικ όλα και τίποτα άλλο. Είναι στην ίδια κατάσταση ο Δημήτρης, δίνει τον αγώνα του, δίνει τη μάχη του και προχωράμε και περιμένουμε. Όλα είναι δύσκολα για όλους μας, πιστέψτε με.

Πηγαίνω και τον βλέπω και φεύγω. Είναι όπως τα ξέρετε. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Σβήνω τα sites από το κινητό μου, τα μπλοκάρω. Εσάς δεν θα σας θύμωνε αν έγραφαν για τον αδελφό σας; Με θυμώνει… Κάθε φορά το ίδιο γίνεται… Δε μπορεί να αρρωστήσει ένας άνθρωπος, δυστυχώς, αυτοί είμαστε.

Αυτό δεν το συζητάμε τώρα. Να γίνει καλά με το καλό και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά και να γυρίσει στους αγαπημένους του», είπε η Έλλη Κόκοτα για τον αδερφό της.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Θυμίζουμε ότι η περιπέτεια της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα ξεκίνησε ξαφνικά το απόγευμα της 28ης Μαρτίου 2024, κατά τη διάρκεια των προβών για το τηλεοπτικό σόου «Just the 2 of Us», όπου συμμετείχε.

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Ο αγαπημένος τραγουδιστής ένιωσε έντονη αδιαθεσία, πόνο στο στήθος και τάση για έμετο, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί αμέσως το ΕΚΑΒ. Κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία, καθώς υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και στη συνέχεια καρδιακή ανακοπή.

Οι γιατροί στα επείγοντα έδωσαν τιτάνια μάχη για να τον επαναφέρουν, προχωρώντας σε στεφανιογραφία και αγγειοπλαστική, ενώ στη συνέχεια εισήχθη άμεσα στη ΜΕΘ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

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Η παραμονή του στη ΜΕΘ υπήρξε μακρά και βασανιστική, με τους θεράποντες ιατρούς να πραγματοποιούν πολλαπλές προσπάθειες αποσωλήνωσης, οι οποίες καθυστερούσαν λόγω των επιπλοκών και της ανάγκης να προστατευθεί η εγκεφαλική του λειτουργία από την υποξία που υπέστη κατά την ανακοπή.

Μετά από μήνες σταθεροποίησης, ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε σε ΜΑΦ και στη συνέχεια σε ειδικό δωμάτιο, όπου ξεκίνησε ένας εξίσου δύσκολος και μακροχρόνιος αγώνας αποκατάστασης.