Παρί Σεν Ζερμέν: Η υποδοχή των πρωταθλητών Ευρώπης στο Παρίσι – Δείτε βίντεο

Η αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν επέστρεψε από τη Βουδαπέστη στο Παρίσι με περισσότερο από 100.000 κόσμο να περιμένει την ομάδα στην γαλλική πρωτεύουσα.

Μάλιστα, κάτω από τον Πύργο του Άιφελ στήθηκαν γιγαντοοθόνες και ο κόσμος βλέπει την πορεία του πούλμαν της Παρί αλλά και στιγμιότυπα από τη μεγάλη νίκη, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε εορτασμούς στο Champ de Mars, στο Μέγαρο των Ηλυσίων και στο Parc des Princes.

Δείτε το βίντεο: Victoire du PSG: les bus des joueurs acclamés dans les rues de Paris pic.twitter.com/Yt6sPnp1Md— BFM (@BFMTV) May 31, 2026 PSG: les bus des joueurs du PSG sont arrivés pic.twitter.com/qdyBTrPyEC May 31, 2026

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε κατέκτησε για δεύτερη σερί χρονιά το τρόπαιο του Champions League και οι οπαδοί των Παριζιάνων δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την επιστροφή της ομάδας που ζει αναμφισβήτητα την καλύτερη εποχή της ιστορίας της.