Παρί Σεν Ζερμέν: Η υποδοχή των πρωταθλητών Ευρώπης στο Παρίσι – Δείτε βίντεο
Κάτω από τον Πύργο του Άιφελ έχουν στηθεί γιγαντοοθόνες
Η αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν επέστρεψε από τη Βουδαπέστη στο Παρίσι με περισσότερο από 100.000 κόσμο να περιμένει την ομάδα στην γαλλική πρωτεύουσα.
Μάλιστα, κάτω από τον Πύργο του Άιφελ στήθηκαν γιγαντοοθόνες και ο κόσμος βλέπει την πορεία του πούλμαν της Παρί αλλά και στιγμιότυπα από τη μεγάλη νίκη, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε εορτασμούς στο Champ de Mars, στο Μέγαρο των Ηλυσίων και στο Parc des Princes.
Δείτε το βίντεο:
Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε κατέκτησε για δεύτερη σερί χρονιά το τρόπαιο του Champions League και οι οπαδοί των Παριζιάνων δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την επιστροφή της ομάδας που ζει αναμφισβήτητα την καλύτερη εποχή της ιστορίας της.
