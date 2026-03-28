Αθλητικές μεταδόσεις: Το Super Cup της SL2 και το ντέρμπι «αιωνίων» για τη Volley League
Το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου 28 Μαρτίου
Στις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις ξεχωρίζουν ο τελικός του Super Cup της Super League 2 μεταξύ Καλαμάτας και Ηρακλή, καθώς και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τη Volley League.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
- 10:30 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Continental Tour Gold
- 13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Ποδόσφαιρο γυναικών
- 14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Χάρογκεϊτ – Νοτς Κάουντι Sky Bet EFL League Two
- 14:30 Mega News Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη Πόλο
- 15:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
- 16:00 ΕΡΤ Sports 1 Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson GBL
- 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Προμηθέας GBL
- 16:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
- 17:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι ΗΠΑ (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
- 17:05 COSMOTE SPORT 8 HD Μαγδεμβούργο – Φούσε Βερολίνου DAIKIN Bundesliga
- 17:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (Κατατακτήριες Δοκιμές)
- 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson GBL
- 18:20 Action 24 Καλαμάτα – Ηρακλής Super League 2
- 18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαϊάμι
- 19:30 Novasports 1HD Μάλαγα – Λεγανές Ποδόσφαιρο
- 19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βαρέζε – Ντερτόνα Lega Basket Serie A
- 19:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Κατατακτήριες Δοκιμές)
- 20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών
- 20:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι ΗΠΑ (Κατατακτήριες Δοκιμές)
- 21:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι, Τελικός
- 21:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι ΗΠΑ (Tissot Sprint)
- 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Τζιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
- 23:00 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup 2026
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
